DELFI FUERTEVENTURAL | Mis on ultratriatloni neljandaks ja kohati kõige raskemaks alaks?

Kui triatlon koosneb teadupärast kolmest alast (ujumisest, jalgrattasõidust, jooksmisest), siis Ratasepp on rõhutanud, et ultratriatloni puhul võib öelda, et see koosneb ikkagi neljast olulisest osast. Neljandaks komponendiks on toitumine.

Juba hommikuse ujumise ajal saab selgeks, et süüa tuleb igal võimalikul ajahetkel. Pärast basseinist väljumist ootab Rataseppa kohe eriilmeline menüü, mille seast saab ta valida, mida süüa (loe: mille järgi parasjagu ise on). Kui tiimiliikmete abiga saavad riided vahetatud, siis selle ajal ja järel sööb Ratasepp täpselt nii palju nagu sisse mahub või parasjagu just vajalikuks osutub.

Samamoodi on söögipausid ka ülejäänud võistluspäeva jooksul. Lisaks on tihtipeale vajalik ka öine ärkamine ja toitumine, et kehas oleks piisavalt energiat, et järgmisel päeval taas ligemale 11 tundi sporti teha.

Ratasepa sõnul tuleb tal vajaliku energia tagasi saamiseks süüa päevas umbkaudu 10 000 kcal.

„Energiaprobleem on kõikidel katsumustel põhiasi. Enamus vabast ajast kulub söömise peale. 10 000 kcal sisse süüa on ülimalt keeruline. Kindlasti ootan aega, kui saan taas normaalse inimese kombel süüa,” tunnistas Ratasepp.

Ratasepa seekordse katsumuse ajad:



1. päev: 10:34:12;

2. päev: 10:43:25;

3. päev: 10:55:46;

4. päev: 11:19:02;

5. päev: 11:25:34;

6. päev: 11:04:17;

7. päev: 10:50:37;

8. päev: 10:44:55;

9. päev: 10:39:18;

10. päev: 10:49:57;

11. päev: 10:30:51;

12. päev: 10:42:23;

13. päev: 10:46:13.

14. päev: 14:20:09 (avarii);

15. päev: 11:56:12 (varuratas);

16. päev: 12:24:59 (varuratas);

17. päev: 11:28:37 (varuratas);

18. päev: 11:24:10 (varuratas);

19. päev: 11:25:57 (varuratas);

20. päev: 11:21:34 (varuratas);

21. päev: 11:14:24 (varuratas);

22. päev: 10:47:51;

23. päev: 10:56:27;

24. päev: 10:40:02;

25. päev: 10:54:10;

26. päev: 10:39:52;

27. päev: 10:43:46;

28. päev: 10:34:43;

29. päev: 10:45:19;

30. päev: 10:42:30;

31. päev: 10:44:55;

32. päev: 10:42:22;

33. päev: 10:49:19;

34. päev: 10:51:06;

35. päev: 10:43:24;

36. päev: 10:44:14;

37. päev: 10:38:05;

38. päev: 10:34:51;

39. päev: 10:32:09;

40. päev: 10:45:22;

41. päev: 10:28:07;

42. päev: 10:52.14;

43. päev: 10:46.18;

44. päev: 10:46.04;

45. päev: 10:48.23;

46. päev: 10:50,33;

47. päev: 10:44.15;

48. päev: 10:39.10;

49. päev: 10:53.52;

50. päev: 10:35.59;

51. päev: 10:45.22;

52. päev: 10:50.13;

53. päev: 10:59.48;

54. päev: 11:22.33;

55. päev: 10:46.52;

56. päev: 10:49.09;

57. päev: 10:54.08;

58. päev: 10:49.20.