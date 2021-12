VIDEO | NBA hooaega enda kohta kehvalt alustanud Doncic on jalgu alla saamas

Eelmisest kuuest mängust viis kaotanud Dallast vedas 28 punkti ja 14 korvisööduga Luka Doncic, ta tabas väljakult 16 viskest 11.

Doncici selle hooaja keskmised näitajad on 25,6 punkti, 7,9 lauapalli ja 8,6 söötu. 22-aastane sloveen on enda standardid nii kõrgele ajanud, et tänavuse hooaja algust peetakse ookeani taga kehvaks. Eelmisel kahel hooajal oli Doncici statistika parem, näiteks hooajal 2019/20 kogus ta keskmiselt 28,8 punkti, 9,4 lauapalli ja 8,8 söötu.

Endiselt on Doncic hädas vabavisetega, mida ta on tänavu tabanud vaid 66,7 protsendiga. Kõrge on ka pallikaotuste arv, keskmiselt 4,5.

Võidumängus Pelicansi üle oli heas hoos ka 20 punkti ja 10 lauapalli kogunud Kristaps Porzingis, 17 punkti jäi Jalen Brunsoni arvele.

Kaks päeva tagasi Pelicansi poolelt seitse kolmepunktiviset tabanud leedulane Jonas Valanciunas jäi Dallase vastu hätta ning piirdus kuue punkti ja viie lauapalliga.

Pelicans - Mavericksi videokokkuvõte:

Dallas on 11 võidu ja 9 kaotusega läänekonverentsis neljandal kohal, New Orleans on 6 võidu ja 18 kaotusega 14. positsioonil.