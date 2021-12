Lionel Messi jäi Prantsusmaa kõrgliigas taas kuivale

PSG mängis ilma Neymarita , kes peab hüppeliigese vigastuse tõttu vahele jätma umbes kaheksa nädalat. Küll olid rivis Kylian Mbappe ja äsja seitsmendat korda Ballon d'Ori võitnud Lionel Messi . Messi on PSG eest Prantsusmaa liigas löönud seitsme mänguga vaid ühe värava.

Viigist hoolimata on PSG edu Prantsusmaa kõrgliigas ülikindel. Neil on 16 mänguga koos 41 punkti, lähim jälitaja Marseille Olympique jääb 12 punkti kaugusele.