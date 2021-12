Hooaja esimese klassikalise vastasseisu võitis kindlalt Põlva Serviti

Taasiseseisvunud Eesti 29 meistrikullast kahe peale 26 võitnud meeskonnad olid kolmapäevaks rivvi saanud mitmed vahepeal pisihädadega eemalolnud. Eelmise nädalaga võrreldes said täiendust just mängujuhiosakonnad, sest Servitil oli tagasi Raiko Rudissaar ja Kehral Sergio-Silver Kreegimaa.

Vaevalt, et Serviti külalisi sellega üllatas, aga esimeste minutite märksõnad oli põlvalaste agressiivne kaitse ja Eston Varusk , kes tõrjus neli viset järjest. Tõnis Kase tabas kahel puhul ja Mathias Rebane korra ning Kehra peatreener Mart Raudsepp võttis juba viiendal minutil aja maha.

Korraks tundus, et Kehra hakkas põlvalaste kiireid rünnakuliikumisi paremini läbi hammustama. Mamporia viskest tuli 20. minutil seisuks 11:5 ja miski ei ennustanud, et see jääb poolaja viimaseks tabamuseks. Alles pühapäeval mängis Serviti 1500 kilomeetri kaugusel eurosarjamängu, ent väsimust ei paistnud kuskilt.