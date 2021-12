TalTech sai Taanis kaks vajalikku geimi kätte ja murdis eurosarjas järgmisse ringi

Eile võttis Tallinna meeskond kindla võidu, geimides said taanlased 18, 19 ja 20 punkti.

Janis Sirelpuu hoolealused vajasid edasipääsuks täna kahte geimi. Need kätte ka saadi, aga raskelt. Pikaks veninud avageimi võitsid taanlased 32:30, teise eestlased 25:19, kolmanda taas Gentofte 25:22, neljanda TalTech 25:19. Sellega oli edasipääseja selge, viiendas mängitas Sirelpuu juba vahetusmängijaid, geim kaotati 15:17.

1/8-finaali vastane tuleb paarist Ried im Innkreis (Austria) vs Schönenwerd (Šveits). Avamängu Austrias võitis Schönenwerd 3:0.

Otseülekannet kahjuks tänasest põnevast mängust ei toodetud. Võrkpall24 Karl Rinaldo isikus soovis teha kohtumisest mobiiliga Facebooki kaudu otseülekande, kuid võistluste tehniline delegaat keelas selle ära. Põhjus lihtne - ülekande õigused on Infronti käes. Veel eile seda aga ei keelatud.

TalTechil oli kasutada neli geimpalli, kuid Gentofte kaitses kõik need ära. Hoolimata kesisest vastuvõtust oli Eesti meeskonna rünnak vastasest selgelt parem (60% vs 48%), kuid tehti liiga palju oma vigu - 13! Šmidl on toonud 9 punkti (rünnak 78%), Graham 4, Saar ja Meius mõlemad 3.