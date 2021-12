OTSE | Kas TalTech suudab eurosarjas Taani meistri alistada? Gentofte juhib 2:1, otseülekande tegemine keelati ära

Eile võttis Tallinna meeskond kindla võidu, geimides said taanlased 18, 19 ja 20 punkti.

Janis Sirelpuu hoolealused vajavad edasipääsuks täna kahte geimi. 1/8-finaali vastane tuleks paarist Ried im Innkreis (Austria) vs Schönenwerd (Šveits). Avamängu Austrias võitis Schönenwerd 3:0.

TalTechil oli kasutada neli geimpalli, kuid Gentofte kaitses kõik need ära. Hoolimata kesisest vastuvõtust oli Eesti meeskonna rünnak vastasest selgelt parem (60% vs 48%), kuid tehti liiga palju oma vigu - 13! Šmidl on toonud 9 punkti (rünnak 78%), Graham 4, Saar ja Meius mõlemad 3.