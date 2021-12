DELFI FUERTEVENTURAL | Euroopa parim spordikuurort valmistub Rait Ratasepa maailmarekordi suurejooneliseks tähistamiseks

Ratasepa baasiks Fuerteventura saarel on Playitase spordikuurort. Ise nimetavad nad ennast Euroopa parimaks spordikuurordiks. Ilmselt on neile ka üsna keeruline vastu vaielda. Kokku on neil 1000 majutuskohta, mis on praegu 100 protsenti täidetud.

Peamiselt on spordikuurordi külastajateks Skandinaaviast pärit (harrastus)sportlased. Võimalik on mängida golfi, tennist, padelit jne. Olemas on mitmed jõusaalid jpm. Välitingimustes on ka 50 meetri pikkune bassein. Selline mida terve Eesti pealt tuleb tikutulega taga otsida. Nimetatud basseinis alustabki Ratasepp igapäevaselt oma katsumust.

Hommikul kell 7.20 vette hüpates on eestlane ainus, kes pimeduses veerõõme nautima asub. Tunnike hiljem on bassein aga juba rahvast täis, kuid Ratasepal on hommikuks broneeritud alati kaheksas rada, et keegi teda katsumuse ajal segama ei asuks.

Playitase spordikuurordis on Ratasepp juba tuntud mees ning nii kutsutakse külastajaid üles, et nad tuleksid reedel kohaliku aja järgi kell 18.00 tähistama eestlase katsumuse finišit. Nagu reklaamplakat ütleb, siis näha saab maailmarekordit.

Järjestikuste triatlonide Guinnessi rekord kuulub prantslasele Ludovic Chorgnonile, kes läbis 2015. aastal 41 täispikka katsumust. Ratasepa enda seniseks tippmargiks oli 40. Samas on praeguse seisuga ebaselge, kas Guinnessi rekordid kinnitavad Ratasepa katsumuse uueks tippmargiks. Nimelt on neil nüüdsest paigas reegel, et rekordit saab püstitada ainult võistluse käigus, millel on vähemalt kuus osalejat. Ratasepp on seekordse katsumuse korraldanud ainult iseendale. Kõik ülejäänud Guinnessi tingimused on Ratasepp täitnud.