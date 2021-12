Jaak Mae kahevõistluse MK-etapist: suusarada on nagu meie parematel päevadel

"Kõige suurem kogus, kuhu lund läheb, on suusastaadion. Kõik sõltub muidugi temperatuuridest, aga praegu on kõik kulgenud plaanipäraselt. Tehvandi Spordikeskuse suusarajal sai esimesi ringe teha juba reedel. Nädala lõpuks saame 2,5-kilomeetrise raja korralikult valmis. Rada on nagu meie parematel päevadel ikka – laskesuusastaadionilt suusahüppemäeni ja tagasi, Hobuseraua tõus on muidugi sees," kinnitas Mae.