72 meetrit ja Eesti noorterekord. Usin harjutaja tegi sügisel ilusa arenguhüppe

On mõneti sümboolne ja äärmiselt tore, et sel sügisel, kui Eesti vasaraheite korüfee Jüri Tamm läks manalateele, on põhjust sellest natuke väljasuremisohus olevast alast jälle kirjutada. Toivo Ruudu käe all harjutav Nõmmel sirgunud nooruk näitas 20. novembril TTÜ staadionil toimunud jõuproovil, et on jõudnud uuele tasemele. Viiekilone vasar lendas neljal korral üle 70 meetri joone, Reiljan võttis enda nimele Eesti U18 vanuseklassi rekordi ja tõusis omavanuste maailma hooaja edetabelis üheksandaks.

Ootamatu pauk luuavarrest? Kaugeltki mitte, ütleb Ruut, kes usub, et sporti tõsiselt suhtuv hoolealune jõuab ka seitsmekilose meeste vasaraga vähemalt 70-meetri-meheks.