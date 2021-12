Eestlased on juba aastaid saanud kaasa elada ultratriatleet Rait Ratasepa hullumeelsetele katsumustele. Samal ajal on aga selge, et üksinda tavainimese mõistes täiesti pööraseid asju teha ei ole võimalik. Seega on tema seljataga ka korralik abiliste ring. Reedel lõpule jõudva 60-kordse ultratriatloni ajal on Ratasepal iga päev raja ääres olnud vähemalt neli inimest, kõige rohkem on tiimis mõnel päeval olnud kaheksa inimest. Samuti on võistluspaigas saateauto, jalgrattad ja elektritõukeratas, mis on katsumuse ajal igapäevases kasutuses.