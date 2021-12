Tiitlivõitjat otsustav Tallinna derbi, kus pikem kõrs on Levadia peos. Kuidas me sellesse seisu jõudsime?

Järgmise sahmaka – 2 : 2 viik Tulevikuga – järel tõdes Flora peatreener Jürgen Henn ka ise, et mängijatel on väsimus kontides. „Olukord on väljakutsuv, aga peame õppima häälestuma ja ümber lülituma nende mängude vahel. Selge on see, et väga head hoogu kogu aeg kõikides mängudes ja sarjades on raske säilitada. Peame õppima sellest üle olema,” ütles Henn Soccernet.ee otseülekandes.