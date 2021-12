Grete Šadeiko abikaasa paljastab raamatus tema eksklubis levinud seksuaalse ahistamise

Griffin III süüdistab muu hulgas Washingtoni klubi selles, et ta sai kohe oma NFLi debüüthooajal raske põlvetrauma.

"Iga kogemus, mille olen kunagi saanud, on teinud minust parema abikaasa, parema isa ja parema mängija. Kuid ma tahan, et te teeksite selle teekonna minuga kaasa, kui ma juhatan teid läbi ühe kõige ebafunktsionaalsema klubi tegemiste," lisab ameeriklane.

"Ma annab teile sügava sisevaate võimuvõitlusesse kõigi spordialade ühe võimsama treeneri ja omaniku vahel. "Tõde teeb teid vabaks", nii et siin see on, filtreerimata. Telli kohe ette," reklaamib 31-aastane ameeriklane.