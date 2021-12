Vormeliäss põgeneb kõrgete maksude eest Monacosse

Norris tunnistab, et kui karjääri alguses oli tal tähtis olla kodumaal oma meeskonna läheduses, siis nüüd see pole enam oluline.

"Inglismaa jääb endiselt minu lemmikpaigaks. Seal on minu pere ja sõbrad. Seega see polnud kerge otsus," sõnab ta.

Norris ei varja, et Monacosse kolimine on talle ka rahaliselt kasulik. "Ma täiesti mõistan, et selle sammuga kaasneb kindlasti ka kriitikat. Aga inimesed teevad elus raha nimel erinevaid asju. See on üks järjekordne näide."