Austraalia minister ei kavatse Djokovicile erandit teha: ootame teilt sama, mis Victoria osariigi elanikelt

Djokovic pole väidetavalt koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ja see tookski kaasa karantiinikohustuse. Esireketi isa ütles hiljuti, et ilmselt Djokovic Australian Openil ei mängi, kuigi ta väga sooviks osaleda.

"Selliste väljapressimiste tingimustes ta ilmselt ei mängi," ütles esireketi isa Srdjan kodumaal TV Pravale. "Mina ei teeks seda. Ning ta on mu poeg. Seega mõelge ise välja, kas ta läheb või mitte."

Pakula tunnistas, et soovib samuti väga esireketi kaasalöömist, kuid peab tema meeskonna taktikat vastuvõetamatuks.

Ministri sõnul võiks tippsportlased mõista, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimise nõue on seatud Victoria osariigi elanike kaitsmiseks.

"Kui te olete rahvusvaheline tennisemängija või ükskõik milline külalissportlane, on see teie vastutus meie kogukonna ees. Ja seepärast palume neil rahvusvahelistel tennisetähtedel järgida samu nõudeid, mis on Victoria osariigi elanikel. Küsimus ei ole väljapressimises, vaid meie kogukonna kaitsmises," lisas minister.