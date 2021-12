Olümpiavõitja veab alaliiduga vägikaigast: suusaäss ei pruugi kodusel MK-l starti pääseda

Tüli põhjuseks on asjaolu, et Kläbo keeldub oma võistlusriietel kandmast Norra suusaliidu sponsori ja murdmaasuusatamist edastava voogedastusplatvormi Viaplay logo.

Kläbo leiab, et Viaplay ei peaks samaaegselt ülekannetega rahvusmeeskonda rahastama, kuna see tekitab küsimusi nende ja sportlaste sõltumatuse kohta.

"Ütlesin kohe föderatsioonile, et minu arvates on see teema keeruline, sest see koostöö seab meie iseseisvuse kahtluse alla. Mul pole Viaplay vastu midagi," lausus Kläbo, kirjutab Sports.ru. "Olin kohe esimesest päevast peale skeptiline ja tegin oma seisukoha otsekoheselt selgeks."