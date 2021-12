Rikkurklubi Newcastle United jätkab Inglismaal võiduta

Norwichi peatreener Dean Smith polnud Unitedi avaväravaga sugugi rahul. "Võtsime väljakukohtunikult kogu vastutuse ära," ütles endine Aston Villa boss. "Ta oli ilmselgelt näinud, et [pall] puudutas [Gilmouri] kätt. Ta nägi, kus ta oli, ega tundnud, et see oleks ebaloomulik. See on minu jaoks haletsusväärne, et 90 sekundiga lükati see otsus ringi."