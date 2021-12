Anett Kontaveit kogub heategevusliku oksjoniga raha väärkoheldud loomade jaoks

Anett Kontaveitile on lemmikloomade aitamine väga südamelähedane. Ta on varemgi varjupaikadega koostööd teinud ning eelmisel aastal annetas ta Fed Cup Hearti tiitliga kaasas käiva 2000 USA dollari suuruse auhinna Varjupaikade MTÜ-le. Samuti korraldati koostöös MTÜ-ga ka eelmisel aastal sarnane oksjon varjupaigaloomade heaks.

“Soovin panustada just hüljatud loomade heaolusse, kuna need loomad ju kahjuks iseend aidata ei saa. Tean, et varjupaikadesse satub üsna sageli väärkoheldud ja halbadest tingimustest päästetud loomi. Selliste loomade raviarved ja muud kulud on tavapärasest oluliselt suuremad. Heategevusliku oksjoniga tahangi aidata kurva elusaatusega loomi. Iga toetus aitab nende elu paremaks muuta ning loodan, et loomapidamiskultuur muutub sellest natukenegi paremaks,” selgitas Anett Kontaveit.

“Kurb tõsiasi on see, et kutsikavabrikud ja ebaeetilised loomapidajad on Eestis üsna levinud probleem - ainuüksi paari viimase kuu jooksul on sellistest kohtadest päästetud ja meie hoole alla sattunud 70 väärkoheldud looma. Mitmed neist vajavad operatsioone, erinevaid veterinaarprotseduure ning sotsialiseerimist. Oleme Anett Kontaveitile ääretult tänulikud, sest annetused, mis tänu oksjonile meieni jõuavad, lähevad just nende loomade abistamiseks,” kommenteeris Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

Oksjon toimub Varjupaikade MTÜ Facebooki lehel, kuhu riputatakse üles fotod kõikidest esemetest. Oksjon saab alguse kolmapäeval, 1. detsembril. Iga pildi juurde on märgitud eseme kirjeldus ja alghind. Esemeid on kokku 23 ja igale esemele toimub panustamine eraldi. Oksjon lõpeb kolmapäeval, 8. detsembril kell 19.00, oksjon on pikeneva lõpuga 5 minutit - võidab kõige kõrgem pakkumine.

Oksjonist osavõtmiseks vajuta SIIA.