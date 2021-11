Manchester Cityl on kolmapäevase mängu eel mängijatega kitsas käes

Väiksemad mured vaevavad ka suvel Aston Villast Cityga liitunud Phil Fodenit ja Jack Grealishi - nende meeste kohta ütles Guardiola, et isegi kui nad on vormis, "ei saa nad mängida palju minuteid".

Guardiola on seda murelikum, et ees ootab tihe mängudeperiood, kus kuue nädalaga tuleb pidada üheksa Premier League'i vooru.

"Meil on meeskonnas hädaolukord, sest meil on väga-väga-väga vähe inimesi," vahendab BBC Sport Guardiola muret.

"Me ei kaeble kunagi, kui meil pole vigastuste või punaste kaartide tõttu mehi, sest ma usaldan oma meeskonda ja teisi, kes võivad sisse tulla. Aga me oleme detsembriks tõelises plindris - kõige keerulisemal kuul aastas. Meil on ainult 14 või 15 mängijat. Ning paljud mängijad on mänginud väga palju minuteid."