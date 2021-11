Euroopa Liit nõuab Hiinalt tennisestaari ohutuse kohta rohkem tõendeid

Peng Shuai tegi 2. novembril Hiina sotsiaalmeediaplatvormil postituse, milles süüdistas endist Hiina asepeaministrit Zhang Gaolid seksuaalses rünnakus. Postitus kustutati sealt kiirelt ning mitu päeva ei olnud Shuaist midagi kuulda, kuni Hiina riiklik meedia postitas temast Twitterisse mõned pildid ja videod, mis pidavat tõestama, et naine on elus ja terve.

Eelmisel nädalal rääkis Shuaiga video vahendusel ka rahvusvahelise olümpiakomitee president Thomas Bach, kuid endiselt pole avalikkus veendunud, et Shuai on oma otsustes ja tegevustes vaba.

Pärast Bachi avaldust teatas naiste tennise katuseorganisatsioon WTA, et nad on endiselt Pengi heaolu pärast mures. WTA-ga ühines täna Euroopa Liit, kes nõuab Hiinalt veel tõendeid ning tahab, et Shuai süüdistuse põhjal algatataks päris uurimine.