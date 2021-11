Levadia ja Flora peatreenerid homse suure, kuid külma derbi eel: sellised mängud on mõeldud mängimiseks parimates tingimustes ja hea väljakuga

Fännid on pidanud Eesti jalgpalli klassikalisemat derbit ootama kuus kuud, sest viimati kohtusid need meeskonnad karikasarja finaalis 22. mail. Premium liigas mindi vastamisi 19. mail (Flora võitis 4:2) ja 24. aprillil (0:0 viik). Endine Nõmme Kalju kapten, suvel Levadiaga liitunud Maximiliano Ugge polegi näiteks sel aastal Flora vastu mängida saanud.

Levadia juhib tabelit Flora ees nelja punktiga ning vajab kahest mängust vaid viiki, et esimest korda peale 2014. aastat meistriks tulla. Flora peab tiitli kaitsmiseks mõlemad mängud võitma.

Täna andsid Flora ja Levadia esindajad Lilleküla staadionil ajakirjanikele pressikonverentsi.

Delfi Sport teeb kokkuvõtte, mida räägiti pressikonverentsil...

... külmast ilmast:

Marko Savic, Levadia peatreener: "Kujutate ette, milline näeks see mäng välja juunis? Minimaalselt 5000 pealtvaatajat! See oleks kõigi jaoks väga suur päev. Nüüd oleme olukorras, kus ilm on jalgpalli mängimiseks kohutav. Aga mis me teha saame? Peame mängima."

Jürgen Henn, Flora peatreener: "Sellised mängud on mõeldud mängimiseks parimates tingimustes ja hea väljakuga. Sellistes oludes pole see hea ei mängijatele, fännidele ega ka mängule selle kvaliteedi mõttes. Sellest hoolimata usun, et mõlemad võistkonnad lähevad mängima oma parimat mängu. Sellistes tingimustes mängitakse vahel ka tugevamates liigades ja elatakse see üle."

Rauno Sappinen, Flora ründaja: "Kaks kõige külmemat hetke on siis, kui tuled riietusruumist välja ja siis, kui tuled välja teiseks poolajaks. Kui oled juba minuti-kaks jooksnud, on keha soe ja siis ei jõua sellele nii palju mõelda."

... tiitliheitluse ja derbimänguga kaasnevatest pingetest:

Maximiliano Ugge, Levadia keskkaitsja: "Meeskonnas on väga fiiling. Muidugi on meil väike pinge, aga see on derbimängu puhul loomulik. Tegemist on ikkagi suurima mänguga Premium liigas. Kõik tahavad selliseid kohtumisi pidada. Mina isiklikult olen kuus kuud oodanud, et Levadiaga Flora vastu mängida. Varem pole mul seda võimalust olnud."