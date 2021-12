NASA ja Columbia tehnoloogia muudab meie suhtumist külma ilma!

Ainuke erinevus on, et selle tehnoloogia puhul on tehtud veel üks suur innovaatiline samm edasi ... Õue- ja spordiriideid valmistav Columbia on hakkama saanud oma brändi 83-aastase ajaloo kõige võimsama ja erilisema projektiga – Omni-Heat Infinity. Omni-Heat Infinity on kõrgema taseme patenditud tehnoloogia, mis muudab meie kõigi suhtumist külma ilma. Selleks kasutatakse ressurssi, mida me kõik endaga kaasas kanname.

NASA kosmilised teadmised ja Columbia kvaliteet

Juba 50-ndatel alustas NASA õhukese soojust peegeldava fooliummaterjali väljatöötamist, mis kaitseks nii inimesi kui ka tehnikat kosmoseavarustes oleva suure temperatuurikõikumise eest. Columbia võttis aluseksNASA pikaajalised teadmised ja lõi 2010. aastal enda unikaalse kehasoojust peegeldava tehnoloogia nimega Omni-Heat. Sellest ajast saadik on Omni-Heati saatnud meeletu edu ja auhinnad. See on võitnud nii tavainimeste, suusaproffide, mägironijate kui ka paljude teiste liikumisentusiastide südamed. Nüüd on aga uuendusmeelne bränd pika teadusliku uurimistöö ja korduvate katsetuste käigus leidnud viisi, kuidas peegeldada kehasoojust tagasi veelgi rohkem – sündinud on Omni-Heat Infinity.

Uus Omni-Heat Infinity tehnoloogia peitub voodris, mida katab kuldsetest täpikestest muster. Täpid koosnevad metalliosakestest, mis peegeldavad ülimalt hästi soojust. Columbia suurendas metalliosakeste hulka ja lisas suuremate täpikeste vahele ka väiksemaid, mistõttu on kuldsete täppidega kaetud veelgi suurem pind. Tänu sellele peegeldub varasema 20% asemel tagasi lausa 40% sinu kehasoojusest!