Võitlus ägeneb. Kas naiste spordi tulevik on meesnaiste päralt?

Järgmise paari aasta jooksul pannakse paika spordi, õigemini naiste spordi tulevik. Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) nõuab, et alalidud kehtestaksid looduslikult liiga kõrge testosteroonitasemega naistele ehk DSD-sportlastele (difference of sexual development – soolise arengu eripära) ja transsoolistele atleetidele. Paraku pelgavad need, kes ei tahaks näha niinimetatud meesnaisi õrnema soo seas võistlemas, et reeglid tehakse sedavõrd paindlikuks, et tulevikus hakkavad medaleid jagama lihaskimbud, kellest on raske aru saada, kummast soost nad on.