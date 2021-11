VIDEO | Teist põlve vihavaenlased pidasid NHL-is maha raju löömingu, üht meest ootab hammustamise eest pikem mängukeeld

Claude Lemieux ja Keith Tkachuk pidasid 1996. aastal maha vihase löömingu Maailma Karikaturniiril USA ja Kanada matšil. Laupäeva õhtul taaselustasid nende kuulsa kakluse nende pojad, Los Angeles Kingsi ründaja Brenan Lemieux (26) ja Ottawa Senatorsi ääremängija Brady Tkachuk (22).

Kui kohtunikud mehed lõpuks lahutatud said, näitas Tckachuk vilemehele oma kätt ja väitis, et Lemieux hammustas teda. Juhtum on hetkel NHL-i distsiplinaarkomisjoni laual. Laupäevast mängu Lemieux'l lõpuni mängida ei lubatud - ta sai viis trahviminutit ning eemaldati mängust. Meedias peetakse tõenäoliseks, et ta saab ka kuuemängulise keelu.

Tkachuk kommenteeris juhtumit ajalehes Ottawa Sun:

"See on ainus kord, kui ma sellele vastan. See oli kõige näotum tegu, mida keegi teha saab. Võite küsida ükskõik millise tema tiimikaaslase käest, keegi ei taha temaga mängida. Ta on halb mees ja halb tiimikaaslane, kes keskendub vaid iseendale."

"See tüüp on nali. Ta ei peaks selles liigas olema. Ükski teine tiim teda ei taha. Ma ei suuda seda uskuda. Ükski inimene ei teeks seda. Ta on lihtsalt halb tüüp. Isegi lapsd ei tee enam nii. Beebid teevad. Ma ei tea, mida ta mõtles. Ta on täielik telliskivi-pea. Tal pole seal midagi. Halb inimene, halb mängija, täielik nali!"

Hammustamine tundub Lemieux'del lausa veres olevat. Väljaanne Defector.com meenutab, et 1986. aasta NHL-i finaalseeria neljandas mängus Montreali ja Calgary vahel puhkes lõpusekunditel massikaklus, mille käigus näksas Claude Lemieux Jim Peplinskit sõrmest.