Adamo pahandas liigselt suud pruukinud Sordoga: vahest on tema Hyundai uus tiimiboss

Sordo ütles ralliportaalile DirtFish, et keskendub hetkel Oliver Solbergi aitamisele ja võib ise järgmisel aastal esmakordselt starti tulla alles mai lõpus sõidetaval Portugali rallil.

"Hakkan autoga töötama ja kuna kõik on Oliverile keskendunud, püüan teda võimalikult palju aidata, et ta saavutaks parima võimaliku tulemuse. Praegu usun, et kavatsen ise teha neli rallit," ütles Sordo.