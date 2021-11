Naiste MM-blogi. Alina Molkova: soosikuks pean olümpiavõitja Prantsusmaad

"Mulle tundub, et iga MM algab omamoodi mõistatusena – peaaegu iga võistkond võib üllatada. On ju viimasel neljal turniiril kroonitud neli erinevat maailmameistrit. Aga algava MM-i suursoosikuks pean suvel olümpiakulla võitnud Prantsusmaad. Nende naiskonnas pole suuri muutusi, tiim on hästi kokku mänginud, kõik mängijad on tippklubides ja näitavad Meistrite liigas head vormi.

Kaks aastat tagasi finaalis vaid ühe väravaga Hollandile alla jäänud Hispaania mängib kodus ja ainuüksi see fakt teeb neist samuti ühe soosikutest. Loomulikult ei oota kõik naiskonnad medaliteni jõudmist ja nii ka minu praeguse koduriigi Saksamaa koondis, kes pole naiste seas endiselt tippu jõudnud. Tunamulluse kaheksanda koha kordamine oleks juba saavutus.

Soosikutest rääkides ei saa mööda suvel olümpiahõbeda võitnud Venemaast, ehkki koosseis on noorenenud ja mis kõige olulisem – olümpiamängude MVP ehk Anna Vjahhireva loobus MM-ist. Puudujaid või karjääri lõpetanuid on veelgi ning see teeb venelannade võimaluste hindamise keeruliseks.

Venemaad treenib Ljudmilla Bodnijeva – naistreener on veel küllalt haruldane, aga minu kogemuste kohaselt toob naistreener vahest mängijate jaoks rohkem mõistmist ja toetust. Ta oskab kindlasti hästi hinnata koondislaste füüsilist ja moraalset valmisolekut. Venemaa jaoks on määrav, kui hästi noorenenud koosseis tuleb pingete ja ootustega toime.

Vjahhirevat sai juba mainitud, aga tippmängijaid on puudu teisteski koondistes. Rumeenial jääb eemale mitmeid kordi maailma parimaks valitud Cristina Neagu, Rootsil lõpetas koondisekarjääri Isabelle Gulden ja nii edasi. Hetkel ongi nii läinud, et kuna koormused on niivõrd tõusnud, siis paljud tipp-pallurid võtavad vaheaasta või pühenduvad perele.