Kas Latvala annab endisele WRC-sõitjale uue võimaluse?

Paddon jäi WRC-sarjas sõitjakohata 2018. aasta hooaja lõpus. Pärast seda on ta kaasa teinud peamiselt kohalikel võistlustel.

Kuna Toyota, Hyundai ja M-Sport võivad järgmise aasta teises pooles välja panna täiendava masina, on Paddonile avanemas uus võimalus, sest temale väga tuttav Uus-Meremaa ralli peetakse septembri lõpus ja oktoobri alguses.

Toyota boss Jari-Matti Latvala ei välista hetkel midagi, kuid tunnistab, et Paddoni tagasitulek ei saa lihtne olema.



"Ma tean Haydenit päris hästi, sest me võistlesime koos. Ta on alati olnud väga kiire juht. Näiteks 2016. aastal ta võitis Argentiinas," lausus Latvala ajakirjale Stuff.

"Fakt on see, et kui sa ei võistle, ei kaota sa oma oskusi, vaid rutiin kaob. Seda on vaja selleks, et suudaks masinat äärmustes valitseda. Mida kauem olete eemal, seda raskem on tagasi tulla," lisas soomlane.

Toyota bossi arvates saab määravaks, kuidas läheb võistluseelne testimine. "Kui Hayden sõidab Uus-Meremaal, on testid võtmetähtsusega. See otsustab, kas on hoogu ja enesekindlust."