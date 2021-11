Eestlane võitis üleeuroopalisel auhinnakonkursil BeActive Awards esikoha

Lõokese enda sõnul on auhinnavõit talle meeldivaks üllatuseks. „See on tunnustus minu perele, sest nemad on mulle toeks 24/7, kogu terviseradade meeskonnale üle Eesti ja partneritele, kelleta nii võimsalt radasid arendada poleks võimalik,“ lisas ta. „Nii võidetud auhind, aga ka pidev terviseradade kasutajate arvu kasv näitavad, et oleme koos meeskonnaga ajamas õigest asja – meil on väga suured eesmärgid ja unistused, kuidas liikumine eestlaste elustiili osaks muuta ja ma olen kindel, et suudame need ellu viia,“ ütles Lõoke.