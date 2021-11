KUULA | Uus podcast "Suusajutud"! Külas Jaanus Teppan, kes räägib suusatajate erilisest laagrist Bulgaarias

Avalöögi võttis enda peale Eesti suusakoondise peatreener Jaanus Teppan , kes naasis värskete muljetega Soomest Rukalt. Maailma karika hooaeg startis nii murdmaasuusatajatel kui ka kahevõistlejatel. Sel korral keerlevad jutud murdmaasuusatamise ümber, ehkki päris lõpuni ei pääse me mööda ka kahevõistlusest ja Kristjan Ilvesest . Sealjuures jõuame tarkuseterani, millal on kõige õigem aeg teistele nõu anda.

Jaanus Teppan on suusatamise juures läbi teinud kõik etapid ja suudab põhimõtteliselt kaasa rääkida kõiges. Ta on olnud tippsportlane, kellel on ette näidata ka tiitlivõistluste kuldmedal, on käinud olümpial nii sportlasena kui ka hooldetiimi liikmena, olnud eksootilise Türgi suusakoondise peatreener jne. Meenutame ägedaid sõite ning kummalisi juhtumeid. Räägime Eesti suusakoondise erilisest laagrist Bulgaarias, kus tehti väga spetsiifilist ettevalmistust käesoleva talve Pekingi olümpiaks.