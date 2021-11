Soome iluuisukaunitar leidis uue kallima

"Mul on käsil hea eluetapp, olen õnnelik," lausus 33-aastane Korpi Yle telesaates "Pool seitse".

"Töö osas tuleb jaanuaris Tamperes Lumekuninganna show. Ja ka eraelus on õnnelikke asju, kuna olen armunud. Mul on selle üle väga hea meel ja igatahes on kõik hästi," ütles Korpi.