Latvala tahab uuel hooajal välja panna viis Toyota masinat

Toyota on juba teatanud, et nende uue hooaja põhisõitjad on Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä, kolmandat masinat jagavad kaheksakordne maailmameister Sébastien Ogier ja Esapekka Lappi ning neljandas autos on "uue põlvkonna" tiimi sõitja Takamoto Katsuta.

Latvala ütles DirtFishile, et viies masin võiks rajale tulla järgmise hooaja teises pooles.

"Meil on neli juhti ja igal neist on vaja põhimõtteliselt kahte šassiid, nii et see teeb kokku kaheksa šassiid," sõnas Latvala. "Nii et hooaja teises pooles, kui meil on mõni varušassii, siis võime kaaluda viiendat autot."

"See tähendab, et see [uus sõitja] peab olema meie teises meeskonnas – järgmise põlvkonna tiimis. Takamoto Katsuta juhib seal ühte masinat," lisas soomlane. "Kuna me oleme MM-sarja sisenenud teise meeskonnaga, on meil viienda auto võimalus olemas."

Varem on Hyundai meeskonna boss Andrea Adamo vihjanud, et tahaks võimaluse korral järgmise hooaja teises pooles panna välja neljanda masina.