Teppan tegi Türgis imelise mängu, Raadik Soomes superhoos

Kreeka naiste meistriliigas oli taas heas hoos Kadi Kullerkann , kelle 19 punkti aitasid AO Markopoulo 3:0 (25:21, 25:19, 25:15) võiduni Aiase naiskonna üle. Liigatabelis on eestlanna tööandja 10 punktiga üheksandal kohal.

Eesti rahvusnaiskonna peatreeneri Lorenzo Micelli juhendatav Le Cannet´ Volero sai kirja 3:0 (25/19 25/12 27/25) võidu France Avenir 2024 üle. Taas kuulus Le Cannet´ koosseisu Karolina Kibbermann, kes mänguaega siiski ei teeninud. Liigatabelis on Le Cannet 30 punktiga liider, Terville hoiab 17 punktiga kuuendat kohta ja Venelles on 16 punktiga üheksas. Naiste esiliigas alistas Nette Peidi tööandja Quimper Volley 3:2 (25:22, 17:25, 26:24, 16:25, 15:3) Clamart Volley. B-grupis on Quimper 14 punktiga kolmas.