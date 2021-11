Eesti võistlustantsijad võitsid noorte MMil ajaloolise pronksmedali

Treener Martin Parmas: "Me tegime Eesti tantsuspordi ajalugu, sest mitte kunagi varem ei ole Eesti paarid Ladina-Ameerika tantsudes finaali pääsenud. Sportlased on selle hetke nimel töötanud 10 aastat. Treeneril peab olema usku ja sportlasel motivatsiooni, et sellise suurepärase tulemuseni jõuda."