Rootsi unustas NHLi ründetähe olümpiakoondisse registreerida

Aftonbladeti andmetel on Rootsi rahvuskoondise juhtkond jätnud andeka noormehe registreerimata nn pikka nimekirja, kust valitakse välja lõplik olümpiakoondis.

Esialgses registreeritud nimekirjas, mis on salajane, on 50 väljakumängijat ja viis väravavahti.

Rootsi meeskonna mänedžer Olof Östblom kinnitas Aftonbladetile, et koondis on palunud rahvusvaheliselt hokiliidult (IIHF) tagantjärele luba, et lisada nimekirja ka 19-aastane Raymond. IIHF ei ole veel vastanud, kas rootslastele tullakse vastu.