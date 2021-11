Veel kaks Eesti jalgpalli kõrgliigaklubi vahetavad peatreenerit

Narva Transi president Nikolai Burdakov Põvinile etteheiteid ei teinud, kuid hooajaga rahule ka ei jäänud. "Ma ei taha Põvini kohta midagi halba öelda. Tema töö tõi kuuenda koha, kuid siiski tahan leida teise treeneri, kelle abiga suudame järgmisel hooajal kõrgemale tõusta," sõnas president, vahendab klubi kodulehekülg.

"Hooaeg kujunes päris raskeks. Liiga tase on tõusnud, mistõttu on meil aina raskem kõrgete kohtade eest võidelda. Kas annan meeskonnale sel hooajal rahuldava hinde? Ei, hindan meie tulemust allapoole rahuldavat. Sealhulgas seetõttu, et leegionäride tase, kes meil sel hooajal oli, osutus üsna madalaks. Või vähemalt madalamaks kui ootasime," lisas Burdakov.

Põvini käe all mängis Trans 35 kohtumist, võitis neist 11, viigistas 6 ja kaotas 18 korda. Väravate vahe jäi 45:64.

Taavi Midenbriti kolmeaastane periood Pärnu Vapruse peatreenerina saab läbi lepingu lõppemisel novembrikuu lõpus. Uuel hooajal mängib Vaprus esiliigas.

Vapruse juhatuse liige Karl Palatu: “Taavi taktikepi all on meeskond teinud suure arengu ning seega on temal olnud suur roll Pärnu jalgpalli n-ö. taaselustamisel. Täname kogu klubi poolt Taavit tema järjekindluse, pühendumise ja hea treeneritöö eest ning soovime talle edu uutes tegemistes. Klubi ilma peatreenerita aga ei jää ning hetkel tegelemegi uue väärilise lootsi leidmisega.”

Midenbritt tunnistas, et lahkumise taga on tema enda soov: „Tegu on minu isikliku otsusega, mida arutasin ka juhtkonnaga ning ma tänan neid mõistva suhtumise eest. Astume sõbralikul toonil eriradadele ning kindlasti jään Vapruse tegemisi ka edaspidi jälgima."

Nädalavahetusel tuli uudis, et ka Paide Linnameeskond vahetab peatreeneri Vjatšeslav Zahovaiko välja.