Narva Trans vahetab peatreenerit

"Hooaeg kujunes päris raskeks. Liiga tase on tõusnud, mistõttu on meil aina raskem kõrgete kohtade eest võidelda. Kas annan meeskonnale sel hooajal rahuldava hinde? Ei, hindan meie tulemust allapoole rahuldavat. Sealhulgas seetõttu, et leegionäride tase, kes meil sel hooajal oli, osutus üsna madalaks. Või vähemalt madalamaks kui ootasime," lisas Burdakov.