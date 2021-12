SELGITAV VIDEO | Kuidas jalgpalli MM-il hakatakse vutti mängima üle tuhandete laipade

"Töölised üle kogu riigi elavad hoolimatute tööandjate armust, seisavad silmitsi palgavarguse, ebaturvaliste töötingimuste ning ületamatute takistustega töövahetusel. Töötajatel keelatakse endiselt luua oma õiguste eest võitlevaid organisatsioone, samas kui õiglust ning väärkohtlemise hüvitamist napib," seisab Amnesty raportis. Sarnased tingimused on suuresti võimalikud tagurliku Kafala süsteemi tõttu, mida islamiriigis endiselt rakendatakse. Kafala on kasutusel ka teistes Pärsia lahe riikides ning seda on võrreldud tänapäevase orjusega.