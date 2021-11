Norra suusaäss sai Ruka külmas kannatada: kõige rumalam asi, mis ma teinud olen

Weng jäi pärast laupäevast 10 km klassikasõitu finišialas videokaamera ette, kui hoidis kätega näost kinni, et soojendada silmi.

"Ma suusatasin ilma suusaprillideta. See oli kõige rumalam asi, mida ma kunagi teinud olen. Viimase kahe kilomeetri jooksul ei näinud ma tegelikult midagi. See oli kohutav. Vajasin (finišialas) hetke soojendamist, et silmad uuesti lahti saada ja nägemine tagasi tuleks," selgitas Weng Rootsi ajalehele Aftonbladet.