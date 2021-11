Messi, Lewandowski või keegi kolmas? Täna selgub Ballon d'Or'i võitja

Ballon d'Or'i suurfavoriidiks peetakse suvel Barcelonast Pariisi Saint-Germaini siirdunud Argentina pallivõlurit Lionel Messit, kelle suurimad konkurendid on ilmselt Robert Lewandowski (Müncheni Bayern) ja Karim Benzema (Madridi Real).

"Võitja on juba teada. Oleme temaga teinud juba pika intervjuu ja fotosessiooni. Kõik see korraldati sellisel moel, et keegi midagi ei märkaks. Mängija ise oli väga rõõmus nagu kõik võitjad," rääkis jalgpallisaatele Telefoot France Footballi peatoimetaja Pascal Ferre.