Jelena Välbe pilkas Rukal külma tõttu võistlemisest loobunud norralasi: see on suusatamine, mitte male!

Norra suusatajatest käisid pühapäeval -20 külmakraadiga rajal vaid Therese Johaug ja Heidi Weng. Välbe nimetas norralaste käitumist "järjekordseks trikiks" ning küsis, mis saab siis, kui Hiinas olümpiamängude ajal sama külm peaks olema.

"See pole esimene kord, kui norralased oma trikke teevad. On teada, et nad ei suuda külmas võistelda. Järgmisel nädalavahetusel on Lillehammeris lihtne rada ja meeldiv ilm. Seal on nad jälle stardis," rääkis Välbe intervjuus Matš TV-le.

Välbe ei mõista, miks loobuvad norralased enne olümpiat võimalusest end tugevas konkurentsis proovile panna. Venemaa võttis 15 km sõidus nelikvõidu - võidumees Aleksandr Bolšunovile järgnesid Sergei Ustjugov, Artjom Maltsev ja Ivan Jakimuškin. Esikümnesse mahtusid ka kuuenda koha saanud Ilia Semikov ja kaheksandana lõpetanud Aleksei Tšervotkin.

Pühapäevast ilma ei pidanud Välbe sugugi külmaks. "Need olid normaalsed murdmaasuusatamise olud. Ilm oli suurepärane. Kõige rohkem -20 kraadi ning tuult polnud üldse. Mina sõitsin 27-kraadise külmaga. See oli külm - mu põsed ja kõrvad jäätusid. Tänapäeval on võimalik nägu teipidega kaitsta, meie kasutasime oma näo kaitseks hanerasva. Tänapäeval on ka kaitseriietus parem," ütles Välbe.

"Mis juhtub, kui Hiinas külm on? See on suusatamine, mitte male!" põrutas ta.

Norralaste otsusest oli hämmingus ka Venemaa meeste koondise treener Markus Cramer. "Ma saan aru, kui mõni üksik loobub, aga kogu tiim..." imestas Cramer Dagbladeti veergudel.