Walesi snuukriäss vabandas, et keset matši magama jäi

"Tahaksin vabandada kõigi ees, kes tänast matši vaatasid. Kolmekümne profiaasta jooksul on see mul esimene kord, kui ma toolis magama jään," ütles snuukri maailma üheksas number, vahendab Metro.

Williamsi sõnul pole ta veel oktoobris läbi põetud koroonaviirusest lõplikult taastunud. "See on pettumust valmistav, kuid on inimesi, kes põevad koroonaviirust palju raskemalt kui mina, seega mul on isegi õnne olnud. Seis on parem kui mõned nädalad tagasi, aga hilisõhtuste matšidega on mul ikka veel raskusi," lisas ta.