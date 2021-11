Tugevad tuuled pigistasid Rait Ratasepast välja katsumuse kõige võimsama pingutuse

„Tuule mõttes on täna tulemas veel üks täiesti hullumeelne päev. Seejärel peaks minema paremaks. Keerulised olud algasid juba mõned päevad tagasi. Kõigepealt tuli vihm ja seejärel läksid tuuleolud päris hulluks,” kirjeldas Ratasepp esmaspäeva hommikul Delfi Spordile.

„Tuul rammib ikka igalt poolt sisse. Kõige hullem on see, et tuul vihiseb kõrvade vahel. See ajab mõnel hetkel lihtsalt hulluks,” rääkis Ratasepp, et lisaks tuuleseinast läbi murdmisele avaldab tuul mõju ka vaimule.

Praeguseks on Ratasepp leidnud olukorrale ka lahenduse. „Mul on üks õhuke sügismüts. Panen selle rattasõidu ajal kiivri alla, et kõrvad oleksid kaetud. Kunagi lugesin raamatut, kus kirjeldas, kuidas vangi langenud sõdureid piinati. Neil ei lastud lihtsalt magada ning pandi näiteks otsaette vesi tilkuma. Samamoodi ei suuda ma maksimaalselt pingutada olukorras, kus tuul katkematult kõrvus vihiseb. Kui see kestab tunde, siis see on ikka päris hull. Avastasin, et müts on hea viis tuule kohina vähendamiseks,” rääkis Ratasepp.

Tugevates tuuleoludes on pidanud ultramees ka päris palju pingutama. Eile oli rattasõidu ajal tema keskmiseks võimsuseks 216 vatti. Tegemist on kõige vingema numbriga, mille Ratasepp on seekordse katsumuse ajal välja sõitnud.

„Tegemist on seekordse katsumuse kõige tugevama pingutusega. Samas rattasõidu aeg oli paremuselt alles 27. (5:57.50) ehk see näitab, et tuuleolud on ikka väga keerulised,” tõdes ultramees. „Jooksurajal puhub tuul samamoodi. Mõnes kohas ei jõuagi seetõttu joosta. Tuul on siin alati, kuid viimased päevad on olnud midagi erakordset. Täna peaks olema veel väga tugev tuul ja seejärel peaks olukord veidike paranema.”

Kui laupäeval läks tugevate tuuleolude tõttu aeg üle 11 tunni (11:22.33), siis eile sai ta taas aja alla 11 tunni (10:46.52). „Magasin öösel hästi. Puhkasin välja ja olin ka vaimselt keerulisteks oludeks valmis,” avaldas ta.

Ratasepa seekordse katsumuse ajad:



1. päev: 10:34:12;

2. päev: 10:43:25;

3. päev: 10:55:46;

4. päev: 11:19:02;

5. päev: 11:25:34;

6. päev: 11:04:17;

7. päev: 10:50:37;

8. päev: 10:44:55;

9. päev: 10:39:18;

10. päev: 10:49:57;

11. päev: 10:30:51;

12. päev: 10:42:23;

13. päev: 10:46:13.

14. päev: 14:20:09 (avarii);

15. päev: 11:56:12 (varuratas);

16. päev: 12:24:59 (varuratas);

17. päev: 11:28:37 (varuratas);

18. päev: 11:24:10 (varuratas);

19. päev: 11:25:57 (varuratas);

20. päev: 11:21:34 (varuratas);

21. päev: 11:14:24 (varuratas);

22. päev: 10:47:51;

23. päev: 10:56:27;

24. päev: 10:40:02;

25. päev: 10:54:10;

26. päev: 10:39:52;

27. päev: 10:43:46;

28. päev: 10:34:43;

29. päev: 10:45:19;

30. päev: 10:42:30;

31. päev: 10:44:55;

32. päev: 10:42:22;

33. päev: 10:49:19;

34. päev: 10:51:06;

35. päev: 10:43:24;

36. päev: 10:44:14;

37. päev: 10:38:05;

38. päev: 10:34:51;

39. päev: 10:32:09;

40. päev: 10:45:22;

41. päev: 10:28:07;

42. päev: 10:52.14;

43. päev: 10:46.18;

44. päev: 10:46.04;

45. päev: 10:48.23;

46. päev: 10:50,33;

47. päev: 10:44.15;

48. päev: 10:39.10;

49. päev: 10:53.52;

50. päev: 10:35.59;

51. päev: 10:45.22;

52. päev: 10:50.13;

53. päev: 10:59.48;

54. päev: 11:22.33

55. päev: 10:46.52.