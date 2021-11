VIDEO | CSKA - Zeniti mängul vahistati üle 400 vutifänni, meistriliiga juhid hurjutavad politseid ülereageerimise eest

Venemaa kõrgliiga hurjutas samal ajal oma pressiteates võimuorganeid ülereageerimise eest. "Mõistame, et õiguskaitseorganite staadionil viibimine on vajalik turvalisuse tagamiseks ja ebaseaduslike tegevuste, sealhulgas pürotehnika kasutamise ärahoidmiseks. Samas leiame, et VEB Arenal toimunud intsidendi puhul seadsid politseinikud ohtu inimeste tervise," seisis pressiteates, milles lisati, et sellised sündmused mõjutavad Venemaa jalgpalli mainet "äärmiselt negatiivselt".