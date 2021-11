Fännid lasti vabaks alles kell 1 öösel, kui politsei oli neid pildistanud, võtnud neilt sõrmejäljed ja kontrollinud passe.





CSKA klubi väljastas pressiteate, milles mõistab signaalrakettide ja muude pürotehniliste vahendite kasutamise säärases ulatuses hukka, lubades samal ajal tagada õigusliku abi neile, kes selles ei osalenud, aga keda ikkagi tundide viisi kinni peeti.

Venemaa kõrgliiga hurjutas samal ajal oma pressiteates võimuorganeid ülereageerimise eest. "Mõistame, et õiguskaitseorganite staadionil viibimine on vajalik turvalisuse tagamiseks ja ebaseaduslike tegevuste, sealhulgas pürotehnika kasutamise ärahoidmiseks. Samas leiame, et VEB Arenal toimunud intsidendi puhul seadsid politseinikud ohtu inimeste tervise," seisis pressiteates, milles lisati, et sellised sündmused mõjutavad Venemaa jalgpalli mainet "äärmiselt negatiivselt".