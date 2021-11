Sebastien Loeb peab üle 24 aasta leidma endale uue kaardilugeja

Loeb on andnud mõista, et pole veel lõpetanud ning kavatseb ka tulevikus üksikutel rallidel osa võtta. Elena aga on otsustanud veeta rohkem aega oma perega.

"Tegime selle otsuse koos. Oleme seda arutanud, sest ma teen veel ilmselt tulevikus mõned rallid, kuhu me enam tingimata koos ei lähe. Langetasime selle otsuse erinevatel põhjustel - Danielil on omad, minul omad, ei midagi enamat," rääkis Loeb Elena sotsiaalmeediakontol.

Elena lisas: "Oleme suured poisid ning meie sõprus on igavene. Ma keeran uue lehekülje. Tahan keskenduda teistele asjadele. Saan järgmisel aastal 50. Mul on mu pood ning ma ei saa korraga kahele asjale keskenduda. Mu abikaasa Anais võib teile seda kinnitada!"

Loeb on testinud juba Hispaanias M-Spordi Rally1 hübriidautot koos kaardilugeja Isabella Galmichega ning on võimalik, et just Fordi roolis näeb teda jaanuaris Monte Carlo rallil startimas.