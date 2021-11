Djokovici isa vihjas, et Australian Open mängitakse ilmselt ilma esireketita

"Selliste väljapressimiste tingimustes ta ilmselt ei mängi," ütles Srdjan kodumaal TV Pravale. "Mina ei teeks seda. Ning ta on mu poeg. Seega mõelge ise välja, kas ta läheb või mitte."

Australian Openi direktor Craig Tiley on viimastel nädalatel ja kuudel korduvalt rõhutanud, et turniir peetakse ainult koroonavaktsiini saanud mängijatele. Ta on eeldanud, et jaanuariks on vaktsineeritud 95 protsenti tennisistidest. Keegi aga ei tea täpselt, kas ka Djokovic nende sekka kuulub.

"Täna on rohkem kui 85 protsenti vaktsineeritud. Arvame, et jaanuariks on see number 90-95, sest kui sa pole vaktsineeritud, siis sa mängida ei saa," rääkis Tiley neljapäeval kohalikule raadiokanalile SEN.

"Novak on võitnud üheksa Australian Openit. Olen kindel, et ta tahab ka kümnendat. Tal on sama palju slämmitiitleid nagu Rafa Nadalil, kes tuleb kohale, ja Roger Federeril. Üks neist läheb teistest mööda ning ma ei usu, et Novak tahaks seda kellelegi teisele jätta."

Melbourne'i terviseametnikud on väidetavalt kaalumas välismaalastest riiki sisenejatele 14-päevase karantiini kehtestamist, mis keeraks turniirikorraldajate plaanid uppi.