KOGU TÕDE MÄNGUST | Rünnakul tekkinud probleemid võtsid Eestilt Iisraeli vastu võimaluse

Eesti andis juba esimesel veerandajal külalistele väikese edu ja ei suutnudki seda tagasi teha. Pärast teise veerandaja alguse korraks kestnud helget aega kaotati poolaeg 36 : 39. Kolmanda veerandaja lõpuks kärises vahe juba kaheksapunktiliseks. Viimasel veerandajal tekkis korraks veel lootus, kuid Iisrael sai mõõnast üle ega andnud Eestile võimalust.

Hoolimata kaotusest leidis Eesti koondise peatreener Jukka Toijala kahest mängust koosnenud koondise aknast, kus avamängus alistati võõrsil Saksamaa ja kodus saadi Iisraelilt kaotus, positiivseid märke. „Mõned noored mängijad said seekord hea kogemuse kätte. Mikk Jurkatamm näitas, et on rahvusvahelisel tasemel mängija. Henri Veesaare iga minut trennis ja väljakul annab talle tuleviku jaoks palju juurde. Hea meel on ka nende üle, kes pole klubikorvpallis saanud mängupraktikat,” loetles ta.

Eesti Päevalehe tähelepanekud Eesti ja Iisraeli vahelise kohtumise kohta