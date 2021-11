Eesti suurimaks skooritegijaks kerkinud Jurkatamm: lähen väga hea tundega klubi juurde tagasi

„Võtan vastu selle, mis mulle antakse,” rääkis Jurkatamm. „Saksamaal ei tulnud ühtegi pealeviset, aga nüüd oli mul hea meel, et sain nii palju viskeid. Oli ka hea päev, et need sisse kukkusid. Panin teise viske kotti ja sealt tuli ka enesekindlus. Meeskonnakaaslased hakkasid mind rohkem usaldama.”