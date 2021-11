Hooaja avavõistlusel jäi eestlaste punktisaak väga kasinaks

Rootsis Östersundis alanud laskesuusatamise MK-sarja avaetapp näitas, et Eesti koondis pole kahe hooaja vahel uuele tasemel hüpanud. Vähemalt esilagu ei paistnud see kusagilt välja. Hooaja eel rääkisid sportlased, et soovivad olla kohe olümpiahooaja alguses kiired, kuid pärast võistlust antud intervjuudes tõdeti ükshaaval, et loodetud kiirust polnud. Paljud ei osanud leida ka põhjust, miks on asjad niiviisi…