"Kui veel Legioni mäng (20. novembril võideti Legioni 2:0 - toim) oli natuke konarlik, siis peale seda oleme leidnud hea rütmi. Kui on hea ühtne minek, siis asjad ka õnnestuvad ja nii võibki jääda mulje, et kõik tuleb kergelt," rääkis Flora peatreener Jürgen Henn.

"Mängijad tunnevad ise ka, et meil on hoog sees. Saame pingevabalt mängida. Kui võistkonnal läheb hästi, tekib positiivne energia. See aitab ka kaasa, et meil on siht silme ees. Me ei lase end välistel teguritel mõjutada, vaid keskendume ainult enda mängule, et pärast oleks võimalikult vähe asju, millele viidata - et ise jätsime midagi tegemata. Proovime enda asjad maksimaalselt ära teha."

Tänane mäng algas tugevas lumesajus, mis teiseks poolajaks rauges. Külmakraade oli Sportland Arenal -2. Sellistes tingimustes peetakse tuleval kolmapäeval ja pühapäeval tiitlilahingud Levadiaga. Nelja punktiga Florat edestaval Levadial piisab tiitli kindlustamiseks esimese mängu viigist.

"Väljak oli täna päris hea ja kiire. Legioni vastu oli tuulega isegi jahedam. Mängijad ilmselt ütlevad ka, et sellise väljakuga on parem mängida kui täiesti kuivaga. Pidurdustes ja duellides mõjutab natuke tempot, aga tänase ilmaga oli okei mängida. Eks ole näha, mis ilm teeb. Kinldasti mõjutab see mõlemat võistkonda (Florat ja Levadiat - toim). Mängutempo on madalam, see on selge. Aga mõlemale on olud võrdsed. Ei taha sellele liialt mõelda."

Flora alustas tänast mängu teadmises, et kaotuse korral on nende tiitlilootustel kriips peal, sest päeva esimeses mängus alistas Levadia Narva Transi. Mängu järel küsis aga Flora ründaja Rauno Sappinen ajakirjanikelt teise mängu seisu ning ka Konstantin Vassiljev tunnistas, et ei olnud mängu alustades piirilinnas toimunud mängu tulemusega kursis.

"Sain mängu jooksul tulemuse teada. Küsisin Paide mängijatelt. Teadsin, et peale mingit perioodi oli 1:0, aga kuidas lõppes, seda ei teadnud," rääkis Vassiljev.