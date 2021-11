Paidest lahkuv Zahovaiko: lähme laiali sõbralikult, aga kohe homme juhtkonnaga kohvile ei läheks

"Teadmises, et ma järgmisel aastal enam ei jätka, oli keeruline leida mingit sisemist motivatsiooni või põlemist. Oli päris keeruline nädal, mil võistkonda ette valmistada," rääkis Zahovaiko pärast Sportland Arenal saadud 0:3 kaotust.

"Poisse tuleb kindlasti kiita, et nad leidsid endas sisu üles, tuldi välja, mängiti normaalset jalgpalli. Aga on näha, et on juba tujud... Nendega on päris keeruline toime tulla."

Uudise Zahovaiko lahkumisest klubi eesotsast peale seda hooaega avaldas Paide linnameeskond eile pärastlõunal. Peatreener rääkis sellest eile ka pikemalt meeskonnaga, kuid tajus, et mängijatele ei tulnud see üllatusena. "Kardan, et see teadmine oli neil juba varem. Tekkis selline tunne," tõdes ta.

Kuidas Zahovaiko ise teate juhtkonnalt vastu võttis? "Märkamatu kõrvalt tulnud hoop," kommenteeris ta. "Täpselt nii võtsingi. Kui nii, siis nii. Elu läheb edasi. Kahju... Oleks võinud natuke väärikamalt need viimased kaks mängu ära mängida. Sellise emotsionaalse fooni pealt on nüüd kahjuks keeruline edasi minna."

"Olid kindlasti ilusad ja põnevad viis aastat. Jään võistkonda kindlasti igatsema. Ilmselt on mõttekas laiali minna sõbralikul moel, mitte vaenuga. Aga kohe homme-ülehomme [juhtkonnaga] kohvile ei läheks," lisas Zahovaiko.

Küsimusele, kas mõne uue kosilasega läheks juba kohvile, vastas ta: "Ainult oma prouaga."

Zahovaiko juhendamisel jäigi Paidel Flora alistamata. "Kindlasti jääb kripeldama. See on olnud üks eesmärkidest, milles oleks tahtnud õnnestuda" jätkas Zahovaiko.

"Kõige valusam on aga teadmine, et järgmisel aastal jätkkta ei saa. Leppisime poolteist kuud tagasi kokku, et lähme Premium liigale vastu ühe võistkonnaga. On olnud äärmiselt keeruline väljakutse töötada kahe erineva võistkonnaga, mis toimetavad veel eri kalendrite järgi. Iga treener saab mu mõttest aru. Kohati oli tähtsate mängude eel treeningprotsessis 12 mängijat, ilma ühegi väravavahita. Pidin ise oma suure kehaga lööke takistama."

"Olen meeste üle uhke, et nad andsid endast absoluutslet kõik, et teha sel aastal hea tulemus. Kurb, et ei saanud täiega kulla peale panustada. Arvasin, et äkki saab seda järgmisel hooajal teha, aga ju see on siis kellegi teise ülesanne," lõpetas Zahovaiko.